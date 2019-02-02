Громада на Київщині вирішила перейти у Православну церкву України



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Перша громада на Броварщині проголосувала на перехід в ПЦУ

Перша релігійна громада Броварського району Київської області проголосувала на перехід до Православної церкви України з РПЦ в Україні. Про це заявив народний депутат, колишній депутат Броварської міської ради Павло Різаненко.

«Сьогодні вже третя громада мого округу, та перша на Броварщині, виявила бажання увійти до складу Української православної Церкви. Це громада села Погреби», - написав він у Facebook.

За його словами, у своєму рішенні парафіяни виявилися одностайними. У зборах взяли участь близько 300 людей, з яких усі одностайно проголосували за.

Народний обранець пояснив, що це вже друга спроба громади заявити про своє волевиявлення, оскільки першого разу були деякі процедурні питання.

Також наразі ведеться процес перереєстрації статутів церков та переходу їх до Української Православної церкви у селах Перемога та Лукаші (Баришівський р-н), повідомив депутат.

«Єдина проблема, з якою інколи стикаються громади по всій Україні, – небажання деяких настоятелів розділити та прийняти рішення парафіян. У таких випадках призначається новий душпастир», - відзначив Різаненко.

Усього на території Броварського району діє 62 православні релігійні організації (церкви), з яких до колишньої УПЦ КП відносились лише 13 конфесійних громад. На території Баришівського району – 30, з яких до колишньої УПЦ КП відносились чотири церкви.

Нагадаємо, до Православної церкви України доєдналася парафія храму Святої Великомучениці Катерини, що знаходиться в Оболонському районі столиці, у місцевості Пріорка.