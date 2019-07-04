Громадянина Непалу оштрафували за спробу дати хабара в «Борисполі»



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Іноземець намагався дати прикордоннику неправомірну вигоду у розмірі $1,5 тис.

Громадянина Непалу притягнуто до відповідальності за пропозицію та спробу надати неправомірну вигоду прикордоннику у міжнародному аеропорту «Бориспіль». Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«За процесуального керівництва Бориспільської місцевої прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням громадянина іноземної країни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища)», - йдеться в повідомленні.

Так, під час перевірки в контрольному пропускному пункті аеропорту «Бориспіль» громадянин Непалу запропонував та спробував надати працівнику ОКПП «Київ» неправомірну вигоду у розмірі 1,5 тис. доларів США за перегляд рішення про відмову в перетині Державного кордону України.

За скоєні дії правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

За підтримання обвинувачення Бориспільською місцевою прокуратурою суд визнав іноземця винним у вчиненні інкримінованого злочину та призначив останньому покарання у вигляді штрафу в розмірі 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 12 750 грн.