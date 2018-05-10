Гройсман підвищив зарплату Кличку

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Київський міський голова Віталій Кличко

У мера Києва зарплата більша, ніж у голів міст із населенням понад 1 млн осіб

Кабінет міністрів України встановив посадовий оклад мера Києва і голів обласних рад у 15,4 тис. грн, а мерам інших міст із населенням понад 1 млн осіб - 12,2 тис. грн.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в четвер.

Кабмін встановив оклад для першого заступника голови міської (зокрема, секретаря Київради) і обласних рад у 13,8 тис. грн, заступників голови рад - 12,4 тис. грн.

Посадовий оклад мерів міст, виходячи з їхньої групи, встановлено на рівні 9,8-11,9 тис. грн, а для мерів населених пунктів або об'єднаних територіальних громад з населенням понад 15 тис. осіб - на рівні 8 тис. грн, до 15 тис. осіб - 7,5 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко за квітень 2018 року заробив менше, ніж його заступники.

Зокрема, зарплата глави КМДА склала майже 22 тис. грн, з яких понад 9 тис. грн надбавки за інтенсивність праці.

Джерело: Інтерфакс-Україна