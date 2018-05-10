Стало відомо, скільки у квітні заробив Кличко і його заступники

Мер Києва заробив менше, ніж його заступники

Мер Києва Віталій Кличко за квітень 2018 року заробив менше, ніж його заступники. Про це 44.ua повідомили в апараті Київської міської держадміністрації. Зокрема, за 16 днів роботи зарплата глави КМДА склала майже 22 тис. грн, з яких понад 9 тис. грн надбавки за інтенсивність праці. Перший заступник голови Київської держадміністрації Микола



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Мер Києва заробив менше, ніж його заступники

Мер Києва Віталій Кличко за квітень 2018 року заробив менше, ніж його заступники. Про це 44.ua повідомили в апараті Київської міської держадміністрації.

Зокрема, за 16 днів роботи зарплата глави КМДА склала майже 22 тис. грн, з яких понад 9 тис. грн надбавки за інтенсивність праці.

Перший заступник голови Київської держадміністрації Микола Поворозник за 18 днів роботи отримав понад 37 тис. грн зарплати. Цікаво, що з них 11,5 тис. грн є премією. Менше заробив Петро Пантелеєв - понад 33 тис. грн. Сюди входить також премія в розмірі 11 тис. грн, надбавка за інтенсивність праці і за вислугу років.

У двох заступників Кличка - Олексія Резнікова та Дмитра Давтяна - за минулий місяць по 30 і 31 тис. грн відповідно. Трохи менше заробив Олександр Спасибко - майже 29,5 тис. грн.

Як повідомлялося, за даними Управління Держстату у Києві, у березні 2018 року середня зарплата киян зросла на 500 грн.