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    Стало відомо, скільки у квітні заробив Кличко і його заступники

    Мер Києва заробив менше, ніж його заступники
    Мер Києва Віталій Кличко за квітень 2018 року заробив менше, ніж його заступники. Про це 44.ua повідомили в апараті Київської міської держадміністрації. Зокрема, за 16 днів роботи зарплата глави КМДА склала майже 22 тис. грн, з яких понад 9 тис. грн надбавки за інтенсивність праці. Перший заступник голови Київської держадміністрації Микола
    • Сьогодні, 10:29
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    Мер Києва заробив менше, ніж його заступники

    Мер Києва Віталій Кличко за квітень 2018 року заробив менше, ніж його заступники. Про це 44.ua повідомили в апараті Київської міської держадміністрації.

    Зокрема, за 16 днів роботи зарплата глави КМДА склала майже 22 тис. грн, з яких понад 9 тис. грн надбавки за інтенсивність праці.

    Перший заступник голови Київської держадміністрації Микола Поворозник за 18 днів роботи отримав понад 37 тис. грн зарплати. Цікаво, що з них 11,5 тис. грн є премією. Менше заробив Петро Пантелеєв - понад 33 тис. грн. Сюди входить також премія в розмірі 11 тис. грн, надбавка за інтенсивність праці і за вислугу років.

    У двох заступників Кличка - Олексія Резнікова та Дмитра Давтяна - за минулий місяць по 30 і 31 тис. грн відповідно. Трохи менше заробив Олександр Спасибко - майже 29,5 тис. грн.

    Як повідомлялося, за даними Управління Держстату у Києві, у березні 2018 року середня зарплата киян зросла на 500 грн. 

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