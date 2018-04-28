Гройсман рапортує: ремонт траси «Київ-Одеса» завершений. Громадяни обурені

Гройсман каже про завершення ремонту траси, проте стало відомо, що на деяких її ділянках ще навіть асфальт не починали класти

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що «Укравтодор» завершив аварійний ремонт траси «Київ-Одеса». Відповідне повідомлення він поширив у п’ятницю ввечері. «За три тижні квітня [на трасі] переклали верхній шар полотна на найбільш аварійних ділянках, завершили ямковий ремонт, зараз наносять розмітку.



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Завершений, як стверджує Гройсман, ремонт траси «Київ-Одеса»

Гройсман каже про завершення ремонту траси, проте стало відомо, що на деяких її ділянках ще навіть асфальт не починали класти

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що «Укравтодор» завершив аварійний ремонт траси «Київ-Одеса». Відповідне повідомлення він поширив у п’ятницю ввечері.

«За три тижні квітня [на трасі] переклали верхній шар полотна на найбільш аварійних ділянках, завершили ямковий ремонт, зараз наносять розмітку. Проїзд транспорту забезпечено по всій протяжності траси», - йдеться у ньому.

Проте громадяни скаржаться, що ремонт ще не завершений. Як повідомив кореспондент «Главкому», суботньої днини ремонтні роботи тривають на ділянці траси між містом Бояркою (в (Києво-Святошинський район) і селом Митницею (Васильківський район).

«Між Бояркою та Митницею двічі траса звужується в одну смугу. На другій тільки зрізають старий асфальт. Класти новий ще не починали», - повідомив він.

До того ж біля села Глушки Білоцерківського району Київської області з двох смуг дороги водіям доступна тільки одна.

«На другій смузі нічого ніхто не робить. Але рух перекрито», - каже кореспондент. За його словами, на перших 100 км дороги помітні два недобудованих пішохідних мости.

«Відбійників і розмітки на багатьох ділянках немає», - додає кореспондент.

Окрім того, у суботу спостерігаються затори на в’їзді до Києва. За даними кореспондента «Главкому», «тягнучка» в обидві сторони розпочинається ще біля станції метрополітену Теремки.

Нагадаємо, Кабмін реанімував будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва.