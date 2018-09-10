Група іноземців обчищала квартири у Києві



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Затримання іноземців-крадіїв у Києві

Чоловіки викрали з оселі потерпілого ювелірні прикраси, гроші та мобільні телефони

До чергової частини Дарницького управління поліції зателефонував власник квартири на вулиці Гмирі, яку обікрали. На вказану адресу відразу прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції, повідомляє прес-служба столичних правоохоронців.

Як розповів заступник начальника карного розшуку Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко, пошкодивши замки вхідних дверей, невідомі проникли до помешкання. Звідти вони викрали ювелірні вироби, гроші та гаджети.

«У ході проведення оперативно-розшукових заходів ми затримали чотирьох осіб. Ними виявилися громадяни іншої держави, один із них раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомив Кабанченко.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманим підозри та обрання міри запобіжного заходу. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у Києві злодії пограбували квартиру заступника міністра економіки Максима Нефьодова на вулиці Шовковичній, поки член уряду відпочивав у відпустці на фестивалі Burning man в Неваді (США).