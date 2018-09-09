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    В центрі Києва пограбували квартиру заступника міністра економіки Нефьодова – ЗМІ

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    Заступник міністра економіки України Максим Нефьодов - В центрі Києва пограбували квартиру заступника міністра економіки Нефьодова – ЗМІ
    Фото: Главком
    Заступник міністра економіки України Максим Нефьодов

    Чиновник два тижні перебував у відпустці у США

    У Києві злодії пограбували квартиру заступника міністра економіки Максима Нефьодова на вулиці Шовковичній, поки член уряду відпочивав у відпустці на фестивалі Burning man в Неваді (США).

    Про це повідомляє видання «Страна» з посиланням на власні джерел в МВС.

    За інформацією ЗМІ, чиновник був відсутній цілих два тижні, злодії, ймовірно, діяли за наводкою і знали, що господар повернеться не скоро.

    «Крадіжку виявив сам Нефедов після повернення з США до Києва і сам же заявив в поліцію. При нальоті на квартиру першого заступника міністра злодії проявили винахідливість - вони не стали ламати дорогі замки, а пробралися з фасаду через вікно балкону, яке розбили», - інформує видання.

    ЗМІ зазначає, що таким же шляхом злодії  і покинули квартиру. Поки точно невідомо, на яку суму завдано збитків, «пропало все цінне, що було в квартирі - годинник, золото, гроші і техніка»

    За фактом квартирної крадіжки порушено кримінальну справу за ч.3 ст.185 КК України.Пполіція опитує всіх сусідів, в оквартирі працює слідчо-оперативна група.

    «Всі сили поліції кинуті на розкриття цього злочину». – резюмує видання.

    Нагадаємо, раніше в Одесі пограбували відому українську групу «Скай»: викрадено всі музичні інструменти.

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