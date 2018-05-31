Група іноземців обікрала квартиру киянки

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Затримання крадіїв

Поліція Києва впіймала злочинців на гарячому

У Дніпровському районі Києва на вулиці Краківській столичні оперативники затримали групу іноземців, які обікрали квартиру киянки. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Під час відпрацювання території Дніпровського району на вулиці Краківській працівники карного розшуку помітили чотирьох осіб, дії яких викликали сумніви. За кілька хвилин правоохоронці впевнилися, що незнайомці – квартирні крадії», - йдеться в повідомленні.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, двоє із чоловіків попрямували до житлового будинку, ще двоє спільників залишилися на вулиці. І поки одні «спостерігали за ситуацією», інші - пошкодили металопластикове вікно на першому поверсі і проникли у помешкання.

«Як тільки чоловіки покинули приміщення, ми їх зупинили для перевірки. Та під час поверхневого огляду ми виявили ювелірні вироби, які згодом впізнала власниця квартири. У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України усіх чотирьох осіб затримали, а за фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, розпочали кримінальне провадження», - повідомив полковник поліції.

Затримані – громадяни іншої держави, 1975, 1984, 1989, 1992 років народження. Вони більше року мешкають в Україні, але постійної адреси проживання не мають. Один із затриманих перебуває у державному розшуку за вчинення майнового злочину у місті Харків.

«Слідчі готують матеріали до суду для обрання їм міри запобіжного заходу. Також відпрацьовуємо інформацію щодо причетності іноземців до інших злочинів, вчинених на території району. Затриманим загрожує до шести років позбавлення волі», - додав Кузьмін.

Як повідомлялося, у ніч на 31 травня у народного депутата від БПП Олексія Гончаренко з гаражу було викрадено три велосипеди.