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    У нардепа Гончаренка вкрали три велосипеди

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    Олексій Гончаренко полюбляє їздити на велосипеді - У нардепа Гончаренка вкрали три велосипеди
    Олексій Гончаренко полюбляє їздити на велосипеді

    Депутат розповів про нічну крадіжку

    В ніч на 31 травня у народного депутата від БПП Олексія Гончаренко з гаражу було викрадено три велосипеди. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні вночі розкрили мій гараж. Шукали напевно депутатську машину. Але, облом, депутат виявився незвичайним, машини у мене немає. Зате були 3 велосипедb. Вкрали мій, дружини і навіть сина, дитячий», - повідомив Гончаренко.

    Нардеп додав, що «напевно злодії тепер стали добрими».

    «Пам'ятайте, як в класичному мультфільмі. «Це я раніше чого злий був, тому що у мене велосипеда не було», - пожартував депутат.

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