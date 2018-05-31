У нардепа Гончаренка вкрали три велосипеди

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Олексій Гончаренко полюбляє їздити на велосипеді

Депутат розповів про нічну крадіжку

В ніч на 31 травня у народного депутата від БПП Олексія Гончаренко з гаражу було викрадено три велосипеди. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні вночі розкрили мій гараж. Шукали напевно депутатську машину. Але, облом, депутат виявився незвичайним, машини у мене немає. Зате були 3 велосипедb. Вкрали мій, дружини і навіть сина, дитячий», - повідомив Гончаренко.

Нардеп додав, що «напевно злодії тепер стали добрими».

«Пам'ятайте, як в класичному мультфільмі. «Це я раніше чого злий був, тому що у мене велосипеда не було», - пожартував депутат.