Хто буде балотуватись від «Слуги народу» по Києву: список



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Президентська партія назвала 13 кандидатів на округи у Києві

У п'ятницю, 21 червня, партія «Слуга народу» показала своїх кандидатів у мажоритарних округах у Києві.

Список кандидатів політсила опублікувала у Facebook.

Серед них є журналіст телеканалу 1+1 Сергій Швець, відомий ресторатор Микола Тищенко, колишній дипломат Богдан Яременко, громадські активісти і лікарі.

Кандидати в одномандатних округах по Києву:

Округ № 211 – Юрченко Олександр Миколайович

Закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут післядипломної освіти за спеціальністю «Правознавство», а також Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», факультет інженерних технологій, кафедра дизайну. Громадський активіст.

Округ № 212 – Перебийніс Максим Вікторович

Закінчив Дніпропетровську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа», а також інтернатуру в Національному медичному університеті ім. О. Богомольця за спеціальністю «Анестезіологія та реанімація». Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії медичного центру «Борис», лікар-анестезіолог, за сумісництвом – асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. Богомольця.

Округ № 213 – Дубнов Артем Васильович

Закінчив стоматологічний факультет Національного медичного університету ім. О.Богомольця за спеціальністю «Cтоматологія» та інтернатуру із загальної стоматології на базі Національної академії післядипломної освіти лікарів ім. П. Шупика. Також закінчив юридичний факультет Університету економіки та права «КРОК» за спеціальністю «Господарське право». Лікар-стоматолог-хірург у ТОВ «Клініка Дубнової «СтоматологіЯ». Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація імплантологів України».

Округ № 214 – Швець Сергій Федорович

Закінчив Національний Університет «Києво-Могилянська академія» за фахом «Культурологія». Спеціальний кореспондент та ведучий у ТОВ ТРК «Студія 1+1».

Округ № 215 – Яременко Богдан Васильович

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Філолог, викладач української мови та літератури». Дипломат. Голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ». Обіймав посаду генерального консула України у Стамбулі та постійного представника України при Організації Чорноморського економічного співробітництва. У 2014 році звільнений з державної служби за власним бажанням.

Округ № 216 – Забуранна Леся Валентинівна

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства». Доктор економічних наук. Професор кафедри менеджменту імені професора Й. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України. Член Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Експерт науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Округ 217 – Безугла Мар’яна Володимирівна

Закінчила Національний медичний університет ім. О. Богомольця, перший медичний факультет, «Лікувальна справа» та інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби». Також закінчила Українську військово-медичну академію за спеціалізацією «Загальна практика – сімейна медицина», Міжнародну програму лідерства Державного департаменту США «Охорона здоров’я та маргіналізовані популяції» та має спеціалізацію «Організація і управління охороною здоров’я». Керівник програми «Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил України» у Міністерстві оборони України.

Округ № 218 – Гурін Дмитро Олександрович

Закінчив Приазовський державний технічний університет. Підприємець. Громадський діяч, займається проектами у сфері архітектури та містопланування.

Округ № 219 – Тищенко Микола Миколайович

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Інженер-механік». Генеральний директор ТОВ «ВКФ «РИМІД», співзасновник ТОВ «Компанія «Конкорд». Телеведучий, громадський діяч, ресторатор.

Округ № 220 – Бондар Ганна Вячеславівна

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва й архітектури за спеціальністю «Мистецтвознавець», а також Київський національний університет будівництва і архітектури і Національний університет «Львівська Політехніка» за спеціальністю «Архітектор». Генеральний директор директорату технічного регулювання у будівництві Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Громадська діячка, заслужений архітектор України. Декілька років займається проектами розвитку Подільського району.

Округ 221 – Пуртова Анна Анатоліївна

Закінчила Дніпровський національний університет, юридичний факультет та факультет міжнародної економіки. Займалася підприємницькою діяльністю за напрямком інформаційних технологій та діджитал. Розробляє концепцію електронної освіти.

Округ № 222 – Грищук Роман Павлович

Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Медичні прилади і системи». Приватний підприємець. Художній керівник студії «Мамахохотала». Номінант премії TOP 30 UNTIL 30 від KyivPost (2018 р.) Увійшов до списку «Топ 30 українців до 30, які досягли успіху в своїх сферах діяльності» за версією журналу Forbes.

Округ № 223 – Буймістер Людмила Анатоліївна

Закінчила МДІМВ за спеціальністю «Міжнародне публічне право» та Лондонську бізнес-школу за спеціальністю «Корпоративні фінанси: Оцінка бізнесу, ризик, реструктуризація». Директор та голова наглядової ради Гданської суднобудівної верфі (Польща). З квітня 2018 року займається консультаціями у сфері альтернативної енергетики та сталого розвитку.