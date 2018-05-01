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    iForum у Києві: столичні школярі представили водостійкий блокнот та олівець з металу

    Блокнот виготовлений із синтетичного паперу, який містить пластик, завдяки цьому він водонепроникний
    У Києві на конференції iForum учні однієї із столичних шкіл презентували водостійкий блокнот та металевий олівець. Свої винаходи школярів планують продавати закордоном. Відеопрезентацію винаходу оприлюднив у Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман. «Київські школярі створили вічний блокнот і вічний олівець - Nuka. Свій
    • Вчора, 20:58
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    Блокнот виготовлений із синтетичного паперу, який містить пластик, завдяки цьому він водонепроникний

    У Києві на конференції iForum учні однієї із столичних шкіл презентували водостійкий блокнот та металевий олівець. Свої винаходи школярів планують продавати закордоном.

    Відеопрезентацію винаходу оприлюднив у Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

    «Київські школярі створили вічний блокнот і вічний олівець - Nuka. Свій стартап вони презентували у столиці на конференції iForum і вже планують продавати свій винахід закордоном», — написав він.

    Зазначається, що 11-класники Катя і Микита екстерном проходять шкільну програму.

    Як розповіли школярі, блокнот виготовлений із синтетичного паперу, який містить пластик, завдяки цьому він водонепроникний.

    У ньому можна писати звичайною ручкою, а потім напис можна витерти після нанесення антисептику. Олівець виготовили зі сплаву 5 металів — він дуже міцний і пише як звичайний олівець.

     

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