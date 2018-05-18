Історичні будівлі на Подолі доводять до руйнування: Київрада створила комісію

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Будинок на Межигірській, 33/19

Київрада перевірить обставини пожежі в історичних будинках на вулицях Волоській, 5/14 та вулиці Межигірській, 33/19

17 травня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про створення тимчасової контрольної комісії для перевірки обставин, які призвели до пошкодження та знищення історичних будинків на вулиці Волоській, 5/14 та вулиці Межигірській, 33/19 у Подільському районі Києва.

Будинок на вулиці Межигірській, 33/19 занесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як пам’ятка архітектури місцевого значення. Він розташований у центральному історичному ареалі столиці, на території пам’ятки ландшафту й історії місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпро». А житловий будинок по вул. Волоській, 5/14 є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення.

«Минулого року в історичних будинках на вулицях Волоській, 5/14 та вулиці Межигірській, 33/19 виникла пожежа. Таким чином власники або користувачі системно доводять до аварійного стану та знищують історичні будівлі. А на цьому місці планують зведення багатоповерхівок. Наше завдання – розслідувати на прикладі цих двох будівель факти свідомого доведення до руйнування будівель і довести справу до покарання винуватців», - зазначив співавтор відповідного проекту рішення, депутат Київради Ігор Мірошниченко.

Передбачається, що тимчасова контрольна комісія має комплексно обстежити пам'ятки архітектури місцевого значення на вулиці Волоській, 5/14 і Межигірській, 33/19 та перевірити наявність охоронних договорів, їх дотримання, а також дозволів на проведення робіт. Також ТКК промоніторить дотримання вимог протипожежної, санітарної, екологічної безпеки, виконання режиму використання пам'яток та пов'язаних з ними будівель, територій, культурних цінностей. Діятиме комісія протягом 6 місяців.

Рішення підтримали 83 депутати Київради.

Нагадаємо, 29 березня на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики депутати погодили проект рішення, відповідно до якого має бути створено тимчасову контрольну комісію для перевірки обставин, які призвели до пошкодження та знищення історичних будинків на вулиці Волоській, 5/14 та вулиці Межигірській, 33/19 у Подільському районі Києва.