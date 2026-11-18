У Києві станом на 18 листопада рух Південним і Північним мостами, які були пошкоджені через ворожу атаку на столицю 17 листопада, частково відновлений. Водночас зберігаються особливі схеми режиму роботи переправ, водіїв просять враховувати актуальну інформацію під час планування маршрутів містом. Про це повідомляє Главком із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

За даними Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, наразі мости столиці працюють у наступному режимі:

Південний міст – із регульованим інтервалом дозволений рух автотранспорту масою до 10 тонн включно та громадського транспорту загальною масою до 18 тонн. Рух із правого на лівий берег лишається закритим;

– із регульованим інтервалом дозволений рух автотранспорту масою до 10 тонн включно та громадського транспорту загальною масою до 18 тонн. Рух із правого на лівий берег лишається закритим; Північний міст – дозволений рух громадського та спеціального транспорту крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту заборонений;

– дозволений рух громадського та спеціального транспорту крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту заборонений; Подільський мостовий перехід – рух із лівого на правий берег тимчасово обмежують орієнтовно на 15 хвилин після початку повітряної тривоги;

– рух із лівого на правий берег тимчасово обмежують орієнтовно на 15 хвилин після початку повітряної тривоги; Дарницький міст – відкритий для руху без обмежень;

– відкритий для руху без обмежень; Міст Метро – відкритий для руху без обмежень;

– відкритий для руху без обмежень; Міст ім. Є. О. Патона – діє реверсивний рух: із 6:00 до 16:00 – у напрямку з лівого берега на правий, із 16:00 до 24:00 – із правого берега на лівий.

Як працюють мости Києва 18 листопада: актуальна інформація інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Нагадаємо, в ніч на 17 листопада російські війська завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши Північний та Південний мости. Наразі на обох спорудах працюють експерти, які оцінюють масштаб руйнувань та визначають терміни ремонтних робіт. Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах.