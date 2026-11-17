Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки є пошкодження систем критичної інфраструктури – у деяких районах спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.

Наслідки обстрілів зафіксовано в чотирьох районах міста. Зокрема, у Голосіївському районі пошкоджено Південний міст, рух ним перекрито. У Деснянському районі зазнав пошкоджень Північний міст – рух транспорту перекрито в обох напрямках. Крім того, у цьому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у дворі 16-поверхового житлового будинку.

У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, через падіння уламків загорілися складські приміщення. Ще дві пожежі зафіксовано в Оболонському районі – попередньо також внаслідок падіння уламків, зокрема там виникло загоряння у складських приміщеннях.

Інформація про масштаб пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється. На місцях працюють усі необхідні міські служби.

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада столиця перебувала під російською ракетною атакою. Внаслідок обстрілу пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену. Через це на «зеленій» лінії тимчасово призупинено рух поїздів між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір». Наразі потяги курсують лише від станції «Сирець» до станції «Видубичі».Також у Києві внаслідок російських ударів тимчасово перекрито рух Північним і Південним мостами. Через обмеження у столиці змінили маршрути автобусів і тролейбусів, які раніше курсували цими переправами. Частину громадського транспорту спрямували через інші мости, а на окремих маршрутах збільшили кількість машин.