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    Єдиний кіновуз України доведено до жахливого стану (фото, відео)

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    Гуртожиток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого у Києві - Єдиний кіновуз України доведено до жахливого стану (фото, відео)
    Фото: 5 канал
    Гуртожиток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого у Києві

    Міністрів закликають призначити комісію, яка розслідуватиме, хто довів вуз до такого стану

    Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого у Києві доведено до жахливого стану. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook випускниця цього вузу, автор і ведуча кінопрограми на «5 каналі» «Кіно з Яніною Соколовою» Яніна Соколова.

    «Гуртожиток, де живуть тонкі душі мистецтва, оповитий товстим шаром плісняви, тарганів та пилу», - написала вона, надавши фото приміщень гуртожитку.

    «На цих фото сором, біль і жахлива байдужість», - зазначила Соколова.

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    Єдиний кіновуз України доведено до жахливого стану (фото, відео)
    Єдиний кіновуз України доведено до жахливого стану (фото, відео)
    Єдиний кіновуз України доведено до жахливого стану (фото, відео)
    Єдиний кіновуз України доведено до жахливого стану (фото, відео)
    Єдиний кіновуз України доведено до жахливого стану (фото, відео)

    Вона нагадала, що у 2017 році «5 канал» вже робив матеріал про стан вузу та його гуртожитку.

    «З тих пір зміна одна. Поміняли унітаз», - розповіла Соколова.

    За її словами, ректор вузу Олексій Безгін «сильно п’є».

    «Всіх молодих викладачів, які проявляють невдоволення, бажають змін, пропонують нові форми освіти, приїхавши із додаткового навчання зі США і Європи - знаходять підстави і випирають геть. Частина викладачів у віці. У глибокому віці, коли ледь ідуть на пари. Хтось веде курс, ніколи не працюючи у кадрі і у театрі. У моєму списку два імені художніх керівників курсів, які домагаються своїх студенток. Принижують, сварять матом і погрожують...», - розповіла Соколова.

    Вона зазначила, що була у кіновузах багатьох країн світу, але «такого жаху як у КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого нема ніде!!!».

    Соколова закликала міністра культури, віце-прем’єра і міністра освіти «звернути увагу на цей жах і врешті призначити комісію, яка розслідуватиме: хто і чому довів вуз до такого стану».

     

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