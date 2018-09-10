Єдиний кіновуз України доведено до жахливого стану (фото, відео)



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Фото: 5 канал Гуртожиток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого у Києві

Міністрів закликають призначити комісію, яка розслідуватиме, хто довів вуз до такого стану

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого у Києві доведено до жахливого стану. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook випускниця цього вузу, автор і ведуча кінопрограми на «5 каналі» «Кіно з Яніною Соколовою» Яніна Соколова.

«Гуртожиток, де живуть тонкі душі мистецтва, оповитий товстим шаром плісняви, тарганів та пилу», - написала вона, надавши фото приміщень гуртожитку.

«На цих фото сором, біль і жахлива байдужість», - зазначила Соколова.

Вона нагадала, що у 2017 році «5 канал» вже робив матеріал про стан вузу та його гуртожитку.

«З тих пір зміна одна. Поміняли унітаз», - розповіла Соколова.

За її словами, ректор вузу Олексій Безгін «сильно п’є».

«Всіх молодих викладачів, які проявляють невдоволення, бажають змін, пропонують нові форми освіти, приїхавши із додаткового навчання зі США і Європи - знаходять підстави і випирають геть. Частина викладачів у віці. У глибокому віці, коли ледь ідуть на пари. Хтось веде курс, ніколи не працюючи у кадрі і у театрі. У моєму списку два імені художніх керівників курсів, які домагаються своїх студенток. Принижують, сварять матом і погрожують...», - розповіла Соколова.

Вона зазначила, що була у кіновузах багатьох країн світу, але «такого жаху як у КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого нема ніде!!!».

Соколова закликала міністра культури, віце-прем’єра і міністра освіти «звернути увагу на цей жах і врешті призначити комісію, яка розслідуватиме: хто і чому довів вуз до такого стану».