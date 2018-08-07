Єгиптянин на BMW тікав від переслідування і розбив три автівки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: kiev.informator.ua Водій «бехи» стверджує, що він злякався

Врешті-решт переслідування завершилося зупинкою об дерево на приватному городі

У понеділок, 6 серпня, в Києві на вулиці професора Караваєва сталася ДТП. Автомобіль BMW вилетів з дороги і врізався у дерево. Інцидент стався близько 19:00.

За попередньою інформацією, BMW виїжджав з парковки супермаркету АТБ, який розташований на вулиці Лебедєва Кумача. Під час здійснення маневру «беха» підрізала автомобіль Lexus. Водій позашляховика спробував зупинити автомобіль, щоб поговорити з водієм іншої машини, так як була створена аварійна ситуація.

За словами водія джипа, замість зупинки BMW почав тікати і заїхав на подвір'я, в свою чергу Lexus поїхав за ним. В ході їзди «німець» побував у кількох аварійних ситуаціях і зіткнувся з двома автомобілями. Біля будинку по вулиці Ніжинській, 29г був припаркований Daewoo Lanos.

Як розповідають свідки, BMW проїхав по зеленій зоні, злетів з бордюру, де у машини відірвало бампер з номером і прочесав бічну частину Lanos. Обидві машини зникли з поля зору свідків, далі вони чули шум і крики. В результаті, автомобіль який тікав від переслідування, врізався в дерево на городі приватного будинку. Далі всі події розвивалися на вулиці професора Караваєва.

Водій «бехи» стверджує, що він злякався, бо думав, що його хочуть побити. Також він стверджує, що були постріли. Однак водій Lexus спростовує інформацію про стрілянину і каже, що зброї у нього немає.

Відзначимо, що водій «німця» громадянин Єгипту. Співробітники поліції відвезли його на медичний огляд, так як у нього присутні зовнішні ознаки сп'яніння. Чи була стрілянина і всі подробиці встановить слідство. Подробиці події з'ясовуються. На місці працювали екіпажі патрульної поліції і слідчо-оперативна група.

Джерело: Інформатор