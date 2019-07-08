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    Кабмін виділив кошти на добудову гімназії в Бучі

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    На будівництві гімназії залишилося завершити лише оздоблювальні роботи - Кабмін виділив кошти на добудову гімназії в Бучі
    На будівництві гімназії залишилося завершити лише оздоблювальні роботи

    У будівництво гімназії вже інвестовано майже 44 млн грн

    Кабінет міністрів України минулого тижня на своєму засіданні виділив кошти на будівництво Бучанської гімназії. Про це повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

    Зазначається, що у проект вже інвестовано майже 44 млн грн, з яких 18,8 млн – кошти місцевого бюджету.

    «…Уряд виділив додатково необхідну суму, щоб завершити будівництво. Отже є всі шанси добудувати освітній заклад до кінця року», - заявили в міськраді.

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    Кабмін виділив кошти на добудову гімназії в Бучі
    Кабмін виділив кошти на добудову гімназії в Бучі
    Кабмін виділив кошти на добудову гімназії в Бучі

    Як відомо, будівництво гімназії в Бучі триває вже чотири роки. Міський голова Бучі Анатолій Федорук навесні цього року заявляв, що на об'єкті залишилося завершити лише оздоблювальні роботи і закупити відповідне обладнання.

    У Бучі за останні чотири роки населення збільшилося майже вдвічі, але не відкрито жодної нової школи. Діти в школах навчаються у дві, а в деяких, наприклад, в школі №4 навіть в три зміни.

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