Кабмін зняв Київраду з державної охорони



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Будівля Київради і КМДА

КМДА виключено з переліку об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні

Кабінет міністрів України виключив Київську міську державну адміністрацію з переліку об'єктів, які підлягають обов'язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ.

У Кабміні пояснили, що на сьогодні в країні активно розвивається ринок охоронних послуг, що дає можливість замовнику вибрати з числа охоронних фірм найбільш економічно вигідний варіант.

Таким чином, передбачається, що прийняття акту буде сприяти підвищенню конкуренції серед суб'єктів охоронної діяльності та забезпечить максимальну прозорість при закупівлі послуг з охорони Київради.

Як повідомлялося, Київська міська рада успішно завершила реструктуризацію непогашеного боргу за зовнішніми запозиченнями.

Джерело: РБК-Україна