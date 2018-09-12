Кабмін зняв Київраду з державної охорони
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КМДА виключено з переліку об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні
Кабінет міністрів України виключив Київську міську державну адміністрацію з переліку об'єктів, які підлягають обов'язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ.
У Кабміні пояснили, що на сьогодні в країні активно розвивається ринок охоронних послуг, що дає можливість замовнику вибрати з числа охоронних фірм найбільш економічно вигідний варіант.
Таким чином, передбачається, що прийняття акту буде сприяти підвищенню конкуренції серед суб'єктів охоронної діяльності та забезпечить максимальну прозорість при закупівлі послуг з охорони Київради.
Як повідомлялося, Київська міська рада успішно завершила реструктуризацію непогашеного боргу за зовнішніми запозиченнями.
Джерело: РБК-Україна