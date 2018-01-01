Каденюка поховають 2 лютого на Байковому кладовищі

Прощання з першим космонавтом України відбудеться у клубі Кабміну з 11:00 до 13:00

Першого українського космонавта Леоніда Каденюка поховають завтра, 2 лютого, на Байковому кладовищі. Про це повідомили у прес-службі Державного космічного агентства України. «Завтра, 2 лютого, у п’ятницю (відбудуться похорони — ред.). Прощання буде в клубі Кабміну з 11:00 до 13:00. Ховатимуть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леонід Каденюк помер 31 січня у Києві

Прощання з першим космонавтом України відбудеться у клубі Кабміну з 11:00 до 13:00

Першого українського космонавта Леоніда Каденюка поховають завтра, 2 лютого, на Байковому кладовищі. Про це повідомили у прес-службі Державного космічного агентства України.

«Завтра, 2 лютого, у п’ятницю (відбудуться похорони — ред.). Прощання буде в клубі Кабміну з 11:00 до 13:00. Ховатимуть Леоніда Каденюка на Байковому кладовищі, церемонія відкрита для всіх охочих», — повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, Леонід Каденюк пішов з життя на 68-му році життя у Києві, в парку Царське село.

Як розповіли родичі космонавта, Каденюк вранці в середу, 31 січня, вийшов на традиційну ранкову пробіжку в парк. Під час пробіжки у нього стався серцевий напад.

«Він був госпіталізований в лікарню, проте врятувати йому життя медикам не вдалося», - повідомили в Державному космічному агентстві.

Довідка:

Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року.

Каденюк — генерал-майор Збройних Сил України, заступник Генерального інспектора Генеральної військової інспекції при Президентові України з питань авіації і космонавтики.

В період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87. Під час польоту виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досліду з трьома видами рослин: ріпа, соя і мох. Основна мета проведення експериментів — вивчення впливу стану невагомості на фотосинтетичний апарат рослин, на запліднення та розвиток зародка, на експресію генів у тканинах сої і ріпи, на вміст фітогормонів у рослинах ріпи, на вуглеводний метаболізм та ультраструктуру клітин проростків сої, на процес ураження проростків сої патогенним грибом фітофтори.