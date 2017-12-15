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    Помер перший космонавт України - ЗМІ

    Леонід Каденюк помер на 68-му році життя
    На 68-му році життя помер перший космонавт незалежної України, Герой України Леонід Каденюк. Про це УНН стало відомо з оточення, близького до Каденюка. Як повідомив співрозмовник агентства, космонавт раптово помер у Царському Селі у столиці. За даними джерела, він помер до приїзду швидкої допомоги. Довідка: Леонід Каденюк народився 28
    • Сьогодні, 11:33
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    <span>Перший космонавт незалежної України, Герой України Леонід Каденюк</span>
    Перший космонавт незалежної України, Герой України Леонід Каденюк

    Леонід Каденюк помер на 68-му році життя

    На 68-му році життя помер перший космонавт незалежної України, Герой України Леонід Каденюк. Про це УНН стало відомо з оточення, близького до Каденюка.

    Як повідомив співрозмовник агентства, космонавт раптово помер у Царському Селі у столиці.

    За даними джерела, він помер до приїзду швидкої допомоги.

    Довідка:

    Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року.
    Каденюк — генерал-майор Збройних Сил України, заступник Генерального інспектора Генеральної військової інспекції при Президентові України з питань авіації і космонавтики.
    В період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87. Під час польоту виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досліду з трьома видами рослин: ріпа, соя і мох. Основна мета проведення експериментів — вивчення впливу стану невагомості на фотосинтетичний апарат рослин, на запліднення та розвиток зародка, на експресію генів у тканинах сої і ріпи, на вміст фітогормонів у рослинах ріпи, на вуглеводний метаболізм та ультраструктуру клітин проростків сої, на процес ураження проростків сої патогенним грибом фітофтори.
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