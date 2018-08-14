Карма в дії: квартиру начальника відділу благоустрою Борисполя затопило фекаліями



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Фото: Вісті Нечистоти залили квартиру начальника міського відділу благоустрою Борисполя

Працівники КП «Бориспільводоканалу» дістали із труби використаний дитячий памперс

В Борисполі на вулиці С. Камінського, 11 вмістом каналізаційних відходів затопило квартиру начальника міського відділу благоустрою Рустама Хамракулова. Помешкання знаходиться на першому поверсі.

Про це повідомляє місцеве видання «Вісті».

Працівники КП «Бориспільводоканалу», які прибули на виклик, дістали із труби використаний дитячий памперс.

Директор КП «Бориспільводоканал» Олександр Гануш заявив, для Борисполя це болюча проблема.

«Забиття каналізаційних стоків у бориспільських багатоповерхівках трапляється не вперше. Бували й інші знахідки: засоби жіночої гігієни, курячі кістки та навіть солоні огірки», — пояснює Гануш.

Відомо, що винних поки що не знайдено.

Начальник благоустрою нині у розпачі, адже ремонт помешкання після потопу відшкодовувати немає кому.