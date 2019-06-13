Керівників двох підприємств судитимуть за несплату 7,7 млн грн податків



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З метою відшкодування завданих державі збитків прокурором заявлено цивільні позови стосовно обвинувачених на суму 3,4 та 4,3 млн грн

Столичною прокуратурою спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС Києва завершено розслідування у двох кримінальних провадженнях стосовно керівників столичних приватних підприємств, викритих в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Слідством встановлено, що упродовж 2015-2016 років одне із підприємств здійснювало діяльність із виготовлення та друку поліграфічної продукції. У цей період директор товариства неправомірно задекларував фінансово-господарські операції, пов’язані нібито із виготовленням та розповсюдженням друкованих матеріалів та рекламних послуг із фіктивними підприємствами, внаслідок чого ухилився від сплати податків на загальну суму 3,4 млн грн», - йдеться в повідомленні.

В іншому провадженні керівник будівельної компанії, яка упродовж 2016 року виступала генеральним підрядником будівництва торгово-розважального центру та двох житлових будинків у Києві, неправомірно відобразив у бухгалтерському обліку та звітності товариства придбання будівельних робіт та послуг на вищезазначеному об’єкті будівництва у підприємств з ознаками фіктивності. Внаслідок зазначених дій не сплачено податків до Держбюджету на суму 4,3 млн грн.

За наслідками розслідування обом керівникам підприємств висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України, тобто в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та вчиненні службового підроблення.

Наразі прокуратурою міста обвинувальні акти у цих провадженнях скеровані до суду.

З метою відшкодування завданих державі збитків прокурором заявлено цивільні позови стосовно обвинувачених на суму 3,4 та 4,3 млн грн.

Крім того, у ході слідства притягнуто до кримінальної відповідальності за ст. 205 КК України керівників та засновників підприємств-контрагентів за фактами створення та придбання фіктивних підприємств.