Києву повернуто земельну ділянку вартістю 46 млн гривень



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Броварський проспект у Києві

Рішення прийнято судом після втручання прокуратури

За сприяння прокуратури міста Києва з незаконної оренди у користування громади столиці повернуто земельну ділянку площею 0,9 га та вартістю понад 46 млн грн, що розташована на Броварському проспекті у Дніпровському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Вказана земельна ділянка 10 років перебувала в оренді приватного товариства для будівництва, експлуатації та обслуговування оздоровчо-спортивного комплексу з підприємством громадського харчування та закладами громадського харчування. У грудні 2017 року товариство поновило договір оренди ще на 10 років.

Проте з’ясувалося, що приватна структура систематично не сплачувала кошти за оренду. Крім того, всупереч умовам договору оренди товариство так і не приступило до забудови вказаної ділянки.

Зважаючи на виявлені порушення, прокуратура міста Києва звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання незаконним та скасування рішення постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування про поновлення товариству договору оренди вказаної землі.

Суд погодився з доводами прокурора та своїм рішенням задовольнив в повному обсязі позовні вимоги прокуратури міста Києва.