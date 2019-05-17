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    Київ цікавими подіями долучився до Міжнародного дня музеїв (програма)

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    Музей історії Києва - Київ цікавими подіями долучився до Міжнародного дня музеїв (програма)
    Музей історії Києва

    Столична влада затвердила програму заходів до Міжнародного дня музеїв

    Київ долучився до відзначення Міжнародного дня музеїв. Відповідну програму заходів затвердив Департамент культури Київської міської держадміністрації.

    17 травня 18:30 – Міжнародна акція «Ніч у музеї» (театралізована екскурсія «Вартові музейних скарбів»),

    • Національний музей українського народного декоративного мистецтва;

    17 травня 17:00 – «Ніч в музеї. Гоголь»,

    18 травня 16:00 – «Ніч у музеї» святкова програма – щогодини театралізована екскурсія,

    • Літературно-меморіальний музей М. Булгакова – філія Музею історії міста Києва;

    18 травня – 18 червня – До Міжнародного дня музеїв виставка «Графіка Галини Севрук»,

    18 травня 17:00 – Презентація нового музейного проекту «Грушевський і музика»,

    18 травня 17:00 – «Ніч у музеї» (на тему «Київ у житті і творчості великої української актриси»),

    • Київський літературно-меморіальний будинок – музей М. Заньковецької – відділ Музею театрального, музичного та кіномистецтва України;

    18 травня 16:00 – у рамках проекту «Ніч у музеї» святкова програма (майстер-класи з фотографування у театральних костюмах, виставки, карнавальна хода),

    18 травня 13:00-18:00 – «Культурний хаб у музеї» (квести, ігри, майстер-класи),

    18 травня-19 травня – Спеціальна програма до Міжнародного дня музеїв,

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