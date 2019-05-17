Київ цікавими подіями долучився до Міжнародного дня музеїв (програма)
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Столична влада затвердила програму заходів до Міжнародного дня музеїв
Київ долучився до відзначення Міжнародного дня музеїв. Відповідну програму заходів затвердив Департамент культури Київської міської держадміністрації.
17 травня 18:30 – Міжнародна акція «Ніч у музеї» (театралізована екскурсія «Вартові музейних скарбів»),
- Національний музей українського народного декоративного мистецтва;
17 травня 17:00 – «Ніч в музеї. Гоголь»,
18 травня 16:00 – «Ніч у музеї» святкова програма – щогодини театралізована екскурсія,
- Літературно-меморіальний музей М. Булгакова – філія Музею історії міста Києва;
18 травня – 18 червня – До Міжнародного дня музеїв виставка «Графіка Галини Севрук»,
- Музей Шістдесятництва – філія Музею історії міста Києва;
18 травня 17:00 – Презентація нового музейного проекту «Грушевський і музика»,
- Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського – відділ Музею історії міста Києва;
18 травня 17:00 – «Ніч у музеї» (на тему «Київ у житті і творчості великої української актриси»),
- Київський літературно-меморіальний будинок – музей М. Заньковецької – відділ Музею театрального, музичного та кіномистецтва України;
18 травня 16:00 – у рамках проекту «Ніч у музеї» святкова програма (майстер-класи з фотографування у театральних костюмах, виставки, карнавальна хода),
- Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»;
18 травня 13:00-18:00 – «Культурний хаб у музеї» (квести, ігри, майстер-класи),
18 травня-19 травня – Спеціальна програма до Міжнародного дня музеїв,