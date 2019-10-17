Київ-етно-музик-фест «Віртуози фолку» запрошує на фестиваль: умови участі



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Етнофестиваль пройде у Києві в листопаді

17 листопада 2019 року в Українському домі в Києві пройде третій Київ-етно-музик-фест «Віртуози фолку».

Організатори фестивалю запрошують учасників.

1. Професійних виконавців: викладачів, студентів музичних навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, а також учнів спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

Учасниками фестивалю можуть бути як окремі виконавці так і ансамблі (гурти) в кількості до 10 осіб за напрямками (номінаціями):

сольний або ансамблевий спів (a capella або з супроводом)

солісти — інструменталісти (етно-духові інструменти, цимбали, старосвітська бандура, кобза Вересая, торбан, ліра, бандура академічна, струнно-смичкові інструменти)

інструментальні та вокально-інструментальні ансамблі (гурти) (допускається поєднання акустичних та електро-інструментів)

2. Майстрів з виготовлення етно-музичних інструментів та майстрів народних ремесел.

Участь у Фестивалі безкоштовна. Транспортні витрати, проживання і харчування здійснюються за рахунок коштів сторони, що відряджає, або за власний рахунок учасника.

Заявки можна подавати до 22.10.2019 на електронну адресу: [email protected]

Потрібно також заповнити бланки заявок http://virtuozyfolku.com.ua/zayavka або http://dnipro-art.com.ua/virtuozyfolku/zayavka

Інформаційний партнер фестивалю «Главком»

Дивіться запис прес-конференції: