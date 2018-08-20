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    Київ готовий викласти півмільярда за ремонт вулиці у центрі міста

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    Вулиця Глибочицька потребує ремонту - Київ готовий викласти півмільярда за ремонт вулиці у центрі міста
    Вулиця Глибочицька потребує ремонту

    Оголошено тендер на реконструкцію вулиці Глибочицької

    Комунальне підприємство «Київпастранс» оголосило тендер на реконструкцію вулиці Глибочицької у Києві очікуваною вартістю 461,5 мільйона гривень.

    Про це йдеться в системі державних закупівель Prozorro.

    Тендер оголошений 17 серпня, заявки приймаються до 17 вересня. Аукціон відбудеться 23 жовтня. Переможе компанія, яка запропонує найменшу ціну в ході аукціону.

    Замовник вимагає закінчити ремонтні роботи до грудня 2020 року. Виконавець робіт повинен буде надати 5-річну гарантію на виконані роботи.

    У технічній документації передбачена заміна 3,7 км трамвайного полотна та 10-ти зупинок громадського транспорту.

    У червні 2017 року КМДА затвердила проект реконструкції трамвайної лінії на вулиці Глибочицькій за 302,5 млн грн у 2017 році.

    За даними сайту lun.ua, станом на серпень 2018 року вздовж вулиці Глибочицької будується 5 житлових комплексів на більш ніж 3,5 тисячі квартир.

    Джерело: Економічна правда

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