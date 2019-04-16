Київ готує пам’ятні заходи до роковин Чорнобильської трагедії (програма)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У столичній мерії затверджено план проведення заходів

До 33-х роковин Чорнобильської трагедії у Києві відбудуться урочисті та пам’ятні заходи: покладання квітів, мітинги-реквієми, тематичні виставки. У Київській міській державній адміністрації затверджено план проведення заходів.

24 квітня у Київському міському Палаці ветеранів (вул. Бастіонна, 11) відбудеться міський захід «Реквієм Чорнобилю» з нагоди відзначення 33-х роковин Чорнобильської катастрофи за участю керівництва міста і представників громадських організацій чорнобильців Києва.

26 квітня покладатимуть квіти до меморіального кургану «Героям Чорнобиля» на території Меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи у місті Києві; проведуть поминальний молебень за тими, хто загинув чи помер внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також 26 квітня за участю керівництва держави та столиці проведуть урочисту церемонію покладання квітів до пам’ятного знака «Воїнам Чорнобиля» та меморіального кургану «Героям Чорнобиля» на території Меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи у місті Києві (просп. Миру, 16).

26 квітня проведуть мітинг-реквієм «І мертвим, і живим, і ненародженим…» на території Меморіального комплексу «Пам’ятник Жертвам Чорнобильської трагедії» (перетин проспекту Перемоги і вулиці Чорнобильської).

23 квітня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового (вул. Микільсько-Слобідська, 5) проведуть концерт-реквієм «Чорнобиль – молодь буде пам’ятати».

Із 22 до 26 квітня для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС проведуть Тиждень здоров’я (огляд спеціалістів, діагностичні та лабораторні дослідження).

У столичних загальноосвітніх навчальних закладах протягом 25-26 квітня проводитимуть уроки, години пам’яті, виховні години. Також 22-26 квітня для учнів організують перегляди кіноматеріалів, фотовиставок.

Протягом квітня заплановані зустрічі учнівської молоді з ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС, засідання за круглим столом із обговоренням наслідків трагедії. 26 квітня за участю учнівської молоді відбудеться покладання квітів до меморіалів (пам’яті жертв Чорнобиля, героям Чорнобиля, Алеї слави учасникам ліквідації наслідків аварії). Окрім того, у квітні триватимуть творчі мистецькі заходи, проекти, тематичні просвітницькі заходи у закладах освіти.

У Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки у квітні працюватиме виставка «Нехай Чорнобиля біда остання буде на планеті», заплановані перегляди фільмів до Міжнародного дня пам’яті про Чорнобильські катастрофу «Пам’яті Чорнобильським героям», «Чорнобиль – за хвилину до аварії». Заходи до 33-х роковин Чорнобильської трагедії триватимуть у всіх районах столиці.

Під час проведення заходів буде забезпечено чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та правопорядок.