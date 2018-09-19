Київ хоче виділити 91 млн грн на оновлення автопарку екстреної допомоги



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У планах столичної влади – оновити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я

У вівторок, 18 вересня, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати погодили внесення змін до міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2017-2019 роки.

Відповідно до проекту рішення, пропонується оновити парк автомобілів екстреної медичної допомоги, забезпечити у повному обсязі комунальні медзаклади лікарськими засобами та медичними виробами. Окрім того, у планах – оновити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я, провести капітальні ремонти приміщень комунальних некомерційних підприємств, а також забезпечити дотримання соціального захисту малозабезпечених сімей та медичних працівників, що вийшли на пенсію. Про це повідомляє прес-служба Київради.

«Зокрема місто планує цього року оновити парк автомобілів екстреної медичної допомоги. У це необхідно вкласти 91 мільйон гривень. Також маємо провести капітальні ремонти в комунальних некомерційних підприємствах в 10 районах міста на 69 мільйонів. Забезпечити дитячим харчуванням дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей. Зокрема, на це планується виділити майже 830 тисяч гривень. Маємо намір збільшити фінансування на забезпечення ендопротезами. Підвищуємо видатки як для планового так і екстреного протезування», – зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Фінансування заходів Програми передбачаються здійснювати в межах видатків, передбачених у бюджеті міста Києва відповідальним за виконанням Програми.

Документ ще мають підтримати на пленарному засіданні Київради.

Як повідомляв «Главком», у Києві з 1 вересня невідкладна медична допомога почала працювати в новому форматі. Відтепер бригади невідкладної допомоги підпорядковані Центру екстреної медичної допомоги. Сьогодні як екстрену, так і невідкладну допомогу можна отримати, зателефонувавши по одному номеру - 103.