У Києві невідкладна медична допомога почала працювати в новому форматі



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Як екстрену, так і невідкладну допомогу можна отримати, зателефонувавши по одному номеру - 103

У Києві почнуть стежити за часом прибуття бригади невідкладної медичної допомоги до пацієнта. Крім того, з початку вересня невідкладна допомога в столиці поміняла номер.

Про це під час прес-брифінгу повідомила глава Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.

«З 1 вересня невідкладна медична допомога почала працювати в новому форматі. Відтепер бригади невідкладної допомоги підпорядковані Центру екстреної медичної допомоги. Сьогодні як екстрену, так і невідкладну допомогу можна отримати, зателефонувавши по одному номеру - 103. Ми тепер відстежуємо не тільки запис розмови між диспетчером і пацієнтом, але також відстежуємо і час проїзду бригад НМД», - сказала вона.

За словами чиновниці, тепер професійний диспетчер може з розмови з пацієнтом визначити, кого до нього відправляти - бригаду НМД або «швидку». У зв'язку з цим вирішується проблема госпіталізації, тому що до сих пір НМД не займалася госпіталізацією.

«НМД здійснюють лікарі первинної ланки щодня з 08:00 до 20:00, а у вихідні та святкові дні - до 15:00. Але дзвінки будуть прийматися постійно. Ми говоримо не тільки про якість надання послуги в цілому, а й про кількість бригад. Тобто чим більше їх буде, тим прибуття за екстреними викликами буде швидше», - додала Гінзбург.

Раніше повідомлялося, що з 1 вересня бригади невідкладної медичної допомоги переходять у підпорядкування Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва. Для киян це означає низку змін у роботі цієї служби, що позитивно позначиться на якості надання медичної допомоги та зручності у її отриманні.

Джерело: 44.ua