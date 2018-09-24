Київ піднявся у рейтингу найбільш кримінальних міст світу



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Але кримінальний індекс міста покращився

У рейтингу найбільш кримінальних міст світу (Crime Index 2018) Київ із 134 місця перемістився на 130-е порівняно з минулим роком. У той же час кримінальний індекс міста покращився - з 50,05 в минулому році до 47,9 в цьому. Також за рік покращився індекс безпеки міста - з 49,95 до 52,1.

Про це KV стало відомо з рейтингу глобального сервісу Numbeo.

У 2017 році Київ зайняв 134 місце з кримінальним індексом 50,05 і з індексом безпеки 49,95.





У 2018 році найбільш небезпечним містом світу визнали Сан-Педро-Сула в Гондурасі. Також в топ-10 потрапили столиця Венесуели Каракас, столиця Папуа Нової Гвінеї Порт-Морсбі, бразильські міста Форталеза, Сальвадор і Ресіфі, південноафриканські Дурбан, Йоганнесбург і Преторія, а також Порт-оф-Спейн в Тринідад і Тобаго.





З 327 міст в рейтингу найкраще йдуть справи з криміногенною обстановкою в Абу-Дабі (ОАЕ), швейцарських Цюріху, Берні та Базелі, німецькому Мюнхені, японських Токіо і Осаці, канадському Квебеку, Сінгапурі і катарській Досі.





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