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    Київ піднявся у рейтингу найбільш кримінальних міст світу

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    Київ піднявся у рейтингу найбільш кримінальних міст світу

    Але кримінальний індекс міста покращився

    У рейтингу найбільш кримінальних міст світу (Crime Index 2018) Київ із 134 місця перемістився на 130-е порівняно з минулим роком. У той же час кримінальний індекс міста покращився - з 50,05 в минулому році до 47,9 в цьому. Також за рік покращився індекс безпеки міста - з 49,95 до 52,1.

    Про це KV стало відомо з рейтингу глобального сервісу Numbeo.

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    У 2017 році Київ зайняв 134 місце з кримінальним індексом 50,05 і з індексом безпеки 49,95.


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    У 2018 році найбільш небезпечним містом світу визнали Сан-Педро-Сула в Гондурасі. Також в топ-10 потрапили столиця Венесуели Каракас, столиця Папуа Нової Гвінеї Порт-Морсбі, бразильські міста Форталеза, Сальвадор і Ресіфі, південноафриканські Дурбан, Йоганнесбург і Преторія, а також Порт-оф-Спейн в Тринідад і Тобаго.


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    З 327 міст в рейтингу найкраще йдуть справи з криміногенною обстановкою в Абу-Дабі (ОАЕ), швейцарських Цюріху, Берні та Базелі, німецькому Мюнхені, японських Токіо і Осаці, канадському Квебеку, Сінгапурі і катарській Досі.


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