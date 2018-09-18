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    Опублікований рейтинг міст Європи, які найбільше страждають від туристів

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    Опублікований рейтинг міст Європи, які найбільше страждають від туристів

    Дослідники проаналізували 500 міст, які у 2017 році відвідала найбільша кількість туристів

    Барселона очолила список європейських міст, жителі яких найбільше страждають від напливу туристів.

    Про це свідчить рейтинг, який склав онлайн-портал Statista.

    На другому місці рейтингу розмістився Амстердам, на третьому - Венеція.

    У десятку також потрапили Мілан, Будапешт, Бухарест, Рейк'явік, Москва, Афіни і Нант.

    Дослідники проаналізували 500 міст, які у 2017 році відвідала найбільша кількість туристів відповідно до даних Всесвітньої туристичної організації (UNWTO).

    Для вирахування перевантаженості міст дослідники зважали на доступні місця для ночівлі на квадратний кілометр, порівняли кількість туристів в піковий сезон з кількістю місцевих жителів, а також дізналися у тисячі жителів кожного міста, як вони ставляться до туристів і чи не відчувають дискомфорту через них.

    Враховуючи ці дані, містам присвоювали рейтинг від 10 (туристи не створюють дискомфорту для жителів міста) до 1 (туристи суттєво заважають місцевим).

    Раніше повідомлялося, що в осінній період київські туристи віддають перевагу відпочинку в Туреччині, Єгипті та Грузії.

    Джерело: Європейська правда

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