Опублікований рейтинг міст Європи, які найбільше страждають від туристів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дослідники проаналізували 500 міст, які у 2017 році відвідала найбільша кількість туристів

Барселона очолила список європейських міст, жителі яких найбільше страждають від напливу туристів.

Про це свідчить рейтинг, який склав онлайн-портал Statista.

На другому місці рейтингу розмістився Амстердам, на третьому - Венеція.

У десятку також потрапили Мілан, Будапешт, Бухарест, Рейк'явік, Москва, Афіни і Нант.

Дослідники проаналізували 500 міст, які у 2017 році відвідала найбільша кількість туристів відповідно до даних Всесвітньої туристичної організації (UNWTO).

Для вирахування перевантаженості міст дослідники зважали на доступні місця для ночівлі на квадратний кілометр, порівняли кількість туристів в піковий сезон з кількістю місцевих жителів, а також дізналися у тисячі жителів кожного міста, як вони ставляться до туристів і чи не відчувають дискомфорту через них.

Враховуючи ці дані, містам присвоювали рейтинг від 10 (туристи не створюють дискомфорту для жителів міста) до 1 (туристи суттєво заважають місцевим).

Раніше повідомлялося, що в осінній період київські туристи віддають перевагу відпочинку в Туреччині, Єгипті та Грузії.

Джерело: Європейська правда