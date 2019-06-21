Київ підписав угоду з IFC щодо запуску швидкісного транспорту на Троєщину



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Віталій Кличко підписав угоду Міжнародною фінансовою корпорацією

Міжнародна фінансова корпорація надасть Києву звіт про доцільність розвитку Троєщинського швидкісного транспортного коридору

Мер Києва Віталій Кличко підписав угоду між Київською міською держадміністрацією та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо надання консультативних послуг в сфері розвитку транспортної інфраструктури Києва. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Для нас дуже важливо створити оптимальну транспортну модель, що зможе поліпшити сполучення між різними районами столиці. І в цьому напрямку ми раді співпрацювати і використовувати досвід наших партнерів. Світовий досвід, щоб максимально ефективно використовувати ті можливості, які є в нашому місті. Ми говоримо про систему TRT (Troyeshina Rapid Transit»”, - сказав Кличко.

Фахівці Світового банку розробили рекомендації щодо поліпшення транспортної системи Києва. Влада міста і представники IFC разом готові розробити техніко-економічне обґрунтування для детального плану швидкісного коридору на Троєщину, здійснити технічну, фінансову та економічну оцінку варіантів реалізації проекту «Платформа міст Європи та Центральної Азії».

В результаті Міжнародна фінансова корпорація надасть КМДА звіт про доцільність розвитку Троєщинського швидкісного транспортного коридору, що включатиме у себе й технологічні альтернативні варіанти та інфраструктурні рішення, фінансові характеристики, екологічні і соціальні питання, план експлуатації та управління.

Мер Києва подякував преставникам IFC за те, що вони долучилися до вирішення питань розвитку транспортної інфраструктури столиці України.

Раніше повідомлялося, що влада Києва веде переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо запуску «трам-трейну», який має з'єднати Троєщину з правим берегом Дніпра.