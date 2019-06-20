Столична влада хоче запустити на Троєщину щось середнє між метро і трамваєм



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Трам-трейн - це різновид транспорту між трамваєм і метро

Ведуться переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо запуску «трам-трейну»

Влада Києва веде переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо запуску «трам-трейну», який має з'єднати Троєщину з правим берегом Дніпра.

Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян.

«Зараз ведуться переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо запуску «трам-трейну» - швидкісного трамвая, це різновид транспорту між трамваєм і метро, який по своєму пасажиропотоку може забезпечити повністю вивіз пасажирів з Троєщини, як по лівому берегу, так і на правий берег. Адже наша задача — це сполучення Троєщини з правим берегом», - сказав він.

Давтян повідомив, що для початку будівництва метро на Троєщину також ведуться перемовини з міжнародними фінансовими організаціями.

«Що стосується метро на Троєщину — це дуже великий проєкт, на сьогодні ми ведемо переговори з міжнародними фінансовими організаціями для залучення фінансування для будівництва. Оцінка об'єкта приблизно від 2 до 3 млрд доларів, це достатньо великі кошти не тільки для міста Києва, а й в масштабах нашої країни. Всі міжнародні фінансові організації, з якими ми ведемо переговори, зацікавлені в наданні державних гарантій для того, щоб була можливість потім безпечно повертати ці інвестиції. Як тільки будуть досягнуті якісь домовленості, як ми будемо це фінансувати, то почнуться повномасштабні проєктні роботи», - зазначив він.

Нагадаємо, 20 червня співробітники столичного метрополітену продемонстрували журналістам, як відбувається будівництво метро на Виноградар.

Джерело: Укрінформ