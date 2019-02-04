Київ та Вроцлав організовуватимуть спільні культурні та освітні проекти



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Заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів зустрівся з польською делегацією

Києву цікавий досвід Вроцлава, який було визнано культурною столицею Європи

Влада Києва та мерія польського Вроцлава поглиблюватимуть співпрацю у сферах культури, освіти, науки та спорту. Про це домовилися сторони в рамках офіційного візиту делегації Польщі до Києва, повідомляє прес-служба Київради.

«У Вроцлаві проживає близько 65 тисяч українців. З огляду на це, взаємодія наших міст у питаннях студентського обміну, реалізації культурних та спортивних проектів може бути надзвичайно ефективною. Також для нас цікавим є досвід Польщі у запровадженні дуальної освіти. Ми хочемо на вашому прикладі проаналізувати яким чином відбувається взаємодія між навчальними закладами та приватними компаніями. І звісно оцінити потенційну роль міської влади у налагодженні комунікації між закладами освіти та роботодавцями», - зазначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

Вроцлав є своєрідним культурним центром Польщі. Щороку там відбувається низка відомих фестивалів класичної музики та джазу. Українська столиця також готова до них долучатися.

«Нам надзвичайно цікавий досвід Вроцлава, який було визнано культурною столицею Європи в 2016 році. Ми прагнемо налагодити співробітництво у сфері культури та туризму та обмін досвідом за цими напрямками.

Київські муніципальні заклади культури можуть також відпрацювати питання щодо участі у музичних та театральних фестивалях, що проводяться у Вроцлаві. Також цікавим напрямом можуть бути покази українського кіно. Досвід проведення таких показів, зокрема у Кракові, Софії, Вільнюсі, продемонстрував зацікавленість українським кіно. Цікавим є досвід організації та роботи зоопарку «Афрікаріум». Це туристичний магніт міста. Ми зараз здійснюємо модернізацію Київського зоопарку, і нам буде надзвичайно цікаво ознайомитися з досвід», - зазначила голова постійної комісії Київради з питань культури Вікторія Муха.

Особливу увагу Київ та Вроцлав мають намір приділити розвитку спорту.

«Ми спільно з київською мерією напрацьовуємо спільні спортивні проекти. До прикладу плануємо організувати спортивну літню школу. Зараз працюватимемо детально над форматом», - розповів мер Вроцлава Яцик Сутрик.

Окрім того, Прокопів подякував Польщі за принципову позицію у питанні відновлення територіальної цілісності України, особливо, що стосується політичного та економічного тиску на Росію.

Також секретар Київради запропонував опрацювати проблематику боротьби з дезінформацією в органах місцевого самоврядування.