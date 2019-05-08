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    Київ відмовляється від хлорування води (фото)

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    Еліктролізна установка для виробництва гіпохлориту - Київ відмовляється від хлорування води (фото)
    Еліктролізна установка для виробництва гіпохлориту
    Фото: Київводоканал

    Чергова еліктролізна установка для виробництва гіпохлориту була встановлена на водопровідній насосній станції «Виноградар-1»

    «Київводоканал» поступово відмовляється від використання рідкого хлору у процесі знезараження води і переходить на більш сучасні технології. Про це повідомляє прес-служба компанії.

    Чергова еліктролізна установка для виробництва гіпохлориту була встановлена на водопровідній насосній станції «Виноградар-1», яка виробляє близько 10 тисяч м3 води на добу та забезпечує питною водою мешканців житлового масиву Виноградар.

    «Концепція поступового переходу від знезараження води хлором була прийнята у водоканалі ще 17 років тому. На артезіанських насосних станціях в якості знезаражуючого реагенту використовувався скраплений балонний хлор, що є небезпечним для персоналу та оточуючих. Тому щорічно у «Київводоканалі» проводиться модернізація декількох насосних станцій, і старі хлораторні замінюються сучасним обладнанням з виробництва гіпохлориту», - розповіли у «Київводоканалі».

    Гіпохлорит для знезараження води виробляється зі звичайної солі, яка методом електролізу розщеплюється на гіпохлорит та водень. Система спроектована таким чином, щоб мінімізувати участь людини у небезпечних процесах зі шкідливими речовинами, пояснили в компанії.

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    «Перед тим, як артезіанська вода потрапить у мережу, вона повинна пройти знезараження. Гіпохлорит, який буде вироблятися системою, автоматично дозуватиметься пропорційно обсягам води в резервуарах. Людський фактор повністю виключено з цього процесу, що гарантує точність дозування, оптимальне використання електроенергії та реагентів, високу якість води, та звісно ж безпеку для персоналу станції», - розповів головний інженер Департаменту експлуатації водопровідного господарства Володимир Костюк.

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    Київ відмовляється від хлорування води (фото)
    Київ відмовляється від хлорування води (фото)
    Київ відмовляється від хлорування води (фото)

    На насосній станції «Виноградар-1» система з виробництва гіпохлориту вже декілька тижнів працює у тестовому режимі. По завершенні пусконалагоджувальних робіт вона буде здана в експлуатацію.

    Місяць тому у повноцінному режимі така система запрацювала на водопровідній насосній станції «Північний водо парк». В подальших планах «Київводоканалу» виконати модернізацію насосних станцій «Депутатська», «Мінська», «Сирецька» та «Виноградар-3».

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    Київ вода Київводоканал
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