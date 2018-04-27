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    Київ відзначає 100-річчя Української держави Скоропадського (програма)

    На вихідних у Києві відбудуться заходи щодо вшанування 100-річчя Гетьманату
    Громадські активісти та історики організовують заходи щодо вшанування 100-річчя Гетьманату, а також видатних і знакових подій, пов’язаних із періодом правління Павла Скоропадського. Про це розповіли під час прес-конференції у «Главкомі» історик, керівник громадської кампанії «Пам'ять Нації» Олександр Алфьоров,
    • 27 Квiтня, 15:59
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    На вихідних у Києві відбудуться заходи щодо вшанування 100-річчя Гетьманату

    Громадські активісти та історики організовують заходи щодо вшанування 100-річчя Гетьманату, а також видатних і знакових подій, пов’язаних із періодом правління Павла Скоропадського. Про це розповіли під час прес-конференції у «Главкомі» історик, керівник громадської кампанії «Пам'ять Нації» Олександр Алфьоров, співкоординатор Громадського сектора Євромайдану Олег Слабоспицький, співкоординатор Експертного корпусу Роман Кулик, представник Київської міської організації Меморіал ім. Василя Стуса Тиміш Мартиненко-Кушлянський.

    Під час прес-конференції її учасники наголосили на важливому значенні Гетьманату в історії українського державотворення. Період правління Гетьмана Скоропадського ознаменувався безпрецедентними в історії Української революції 1917-1921 рр. заходами з державного будівництва, економічною стабілізацією, успішною міжнародною політикою, а також потужною національною культурно-просвітницькою роботою.

    Програма заходів

    28 квітня (субота) 14:00

    Місце: Київ, Національний музей історії України (вул. Володимирська 2)

    Лекція: «Гетьман Скоропадський – рецепти державотворення»

    Організатор: Likбез. Історичний Фронт

    29 квітня (неділя) 12:00

    Збір: Київ, Маріїнський Парк

    Екскурсія місцями гетьманського перевороту: 1918-2018

    Організатор: Дмитро Шурхало

    29 квітня (неділя) 09:45

    Місце: Київ, Майдан Незалежності

    Урочисте підняття військово-морського прапору на Майдані Незалежності на честь 100-річчя піднесення українських прапорів Чорноморським флотом.

    29 квітня (неділя) 14:00

    Місце: Київ, Софійська площа

    Урочистий молебень, присвячений 100 річчю проголошення Павла Скоропадського Гетьманом на Софійському майдані у 1918 р.

    Організатор: громадські організації та УПЦ КП

    29 квітня (неділя) 14:00

    Місце: Харків, пам'ятник Незалежності на площі Конституції

    Марш на честь 100-річчя Української Держави

    Організатор: громадська організація «Традиція і порядок»

    15 травня (вівторок) 11:00

    Місце: Київ, вул. Спаська, 16-б

    Науковий круглий стіл, присвячений 100-річчю Української Держави гетьмана Павла Скоропадського

    Організатор: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та Музей Гетьманства.

    Дивіться запис прес-конференції:

    Київ УПЦ КП музей
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