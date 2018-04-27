Київ відзначає 100-річчя Української держави Скоропадського (програма)
- 27 Квiтня, 15:59
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Розсилка
На вихідних у Києві відбудуться заходи щодо вшанування 100-річчя Гетьманату
Громадські активісти та історики організовують заходи щодо вшанування 100-річчя Гетьманату, а також видатних і знакових подій, пов’язаних із періодом правління Павла Скоропадського. Про це розповіли під час прес-конференції у «Главкомі» історик, керівник громадської кампанії «Пам'ять Нації» Олександр Алфьоров, співкоординатор Громадського сектора Євромайдану Олег Слабоспицький, співкоординатор Експертного корпусу Роман Кулик, представник Київської міської організації Меморіал ім. Василя Стуса Тиміш Мартиненко-Кушлянський.
Під час прес-конференції її учасники наголосили на важливому значенні Гетьманату в історії українського державотворення. Період правління Гетьмана Скоропадського ознаменувався безпрецедентними в історії Української революції 1917-1921 рр. заходами з державного будівництва, економічною стабілізацією, успішною міжнародною політикою, а також потужною національною культурно-просвітницькою роботою.
Програма заходів
28 квітня (субота) 14:00
Місце: Київ, Національний музей історії України (вул. Володимирська 2)
Лекція: «Гетьман Скоропадський – рецепти державотворення»
Організатор: Likбез. Історичний Фронт
29 квітня (неділя) 12:00
Збір: Київ, Маріїнський Парк
Екскурсія місцями гетьманського перевороту: 1918-2018
Організатор: Дмитро Шурхало
29 квітня (неділя) 09:45
Місце: Київ, Майдан Незалежності
Урочисте підняття військово-морського прапору на Майдані Незалежності на честь 100-річчя піднесення українських прапорів Чорноморським флотом.
29 квітня (неділя) 14:00
Місце: Київ, Софійська площа
Урочистий молебень, присвячений 100 річчю проголошення Павла Скоропадського Гетьманом на Софійському майдані у 1918 р.
Організатор: громадські організації та УПЦ КП
29 квітня (неділя) 14:00
Місце: Харків, пам'ятник Незалежності на площі Конституції
Марш на честь 100-річчя Української Держави
Організатор: громадська організація «Традиція і порядок»
15 травня (вівторок) 11:00
Місце: Київ, вул. Спаська, 16-б
Науковий круглий стіл, присвячений 100-річчю Української Держави гетьмана Павла Скоропадського
Організатор: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та Музей Гетьманства.
Дивіться запис прес-конференції: