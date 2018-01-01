Київ задіяв 380 одиниць техніки для ліквідації наслідків негоди

У міській адміністрації переконують, що в разі погіршення погодних умов кількість техніки збільшать

Уніч на 17 грудня 180 одиниць техніки та 24 бригади з ручного прибирання підприємств КК «Київавтодор» здійснювали превентивну обробку основних магістралей столиці, доріг, тротуарів та інших балансових територій. Станом на 9 ранку 17 грудня на автошляхах столиці працює 260 одиниць спецтехніки та 50 бригад із ручного прибирання. Такі дані



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З відкритих джерел Ілюстративне фото

У міській адміністрації переконують, що в разі погіршення погодних умов кількість техніки збільшать

Уніч на 17 грудня 180 одиниць техніки та 24 бригади з ручного прибирання підприємств КК «Київавтодор» здійснювали превентивну обробку основних магістралей столиці, доріг, тротуарів та інших балансових територій. Станом на 9 ранку 17 грудня на автошляхах столиці працює 260 одиниць спецтехніки та 50 бригад із ручного прибирання. Такі дані надаєпрес-служба КМДА.

Згідно із наданою інформацією, кількість техніки постійно збільшуватиметься у разі погіршення погодних умов. Крім того, усі шляхово-експлуатаційні підприємства забезпечені достатньою кількістю посипальних матеріалів та готові до роботи у цілодобовому режимі.

Також зазначається, що із 6-ї години ранку у дворах міста працюють 3,8 тисячі робітників комунальних житлово-експлуатаційних дільниць. Задіяно 120 одиниць техніки для розчищення дворів житлових будинків.

КМДА наголошує на тому, що усі балансоутримувачі територій та будівель відповідно до Правил благоустрою м. Києва повинні забезпечити вчасне прибирання снігу.

Нагадаємо, що 17 січня, у зв’язку з погіршенням погодних умов обмежено в’їзд у столицю великовагового та великогабаритного транспорту у напрямку з Бориспільської траси. Зазначене обмеження діятиме до 11:00 17 січня.

КМДА закликає киян не користуватися власними авто під час снігопаду та надавати перевагу громадському транспорту; не залишати автомобілі на узбіччях доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.