«Київхліб» відмовився від позову до Roshen

«Київхліб» програв Roshen суд через упаковку торта

Господарський суд міста Києва залишив без розгляду позов ПАТ «Київхліб» до компанії «Рошен» щодо прав на упаковку торта «Казковий ключик». Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в єдиному державному реєстрі. У «Київхлібі» повідомили, що відмовляються від свого позову самі.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Київхліб» програв Roshen суд через упаковку торта

Господарський суд міста Києва залишив без розгляду позов ПАТ «Київхліб» до компанії «Рошен» щодо прав на упаковку торта «Казковий ключик».

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в єдиному державному реєстрі.

У «Київхлібі» повідомили, що відмовляються від свого позову самі.

«Ознайомившись з аргументами і доказовою базою кондитерської корпорації Рошен, які підтверджували неможливість визнання за «Київхліб» права попереднього користування на упаковку для торта «Казковий ключик», «Київхліб» був змушений відмовитися від позову», — йдеться в повідомленні корпорації.

Нагадаємо, Господарський суд Києва заборонив ПАТ «Київхліб» випускати торти в упаковці, яка схожа на упаковку торта «Золотий ключик» корпорації Roshen.

Згідно з матеріалами справи, ПАТ «Київхліб» використовувало оформлення упаковки кондитерського виробу-торта «Казковий ключик», яке схоже на оформлення упаковки торта «Золотий ключик» виробництва дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен».

Суд визнав свідоцтво на знак для товарів та послуг № 228350, видане «Київхлібу», недійсним, зобов'язав МЕРТ його анулювати і написати про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України оштрафував ПАТ «Київхліб» за те, що упаковка їх торта «Казковий ключик» дуже схожа на оформлення упаковки торта «Золотий ключик» виробництва «Рошен».



