«Київобленерго» оголосив про нові тарифи з наступного місяця

Зміна методологічного підходу не призведе до зміни роздрібних тарифів «Київобленерго» на електроенергію — НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оновила тарифи на розподіл та постачання електроенергії для «Київобленерго». Відповідну постанову НКРЕКП «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПРАТ «Київобленерго»



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Зміна методологічного підходу не призведе до зміни роздрібних тарифів «Київобленерго» на електроенергію — НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оновила тарифи на розподіл та постачання електроенергії для «Київобленерго».

Відповідну постанову НКРЕКП «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПРАТ «Київобленерго» регулятор схвалив на сьогоднішньому засіданні.

Тарифи будуть враховувати зміну нормативної бази в частині відходу від економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електричної енергії та переходу до прогнозованих (фактичних) технологічних витрат.

Тарифи з 1 по 31 березня 2018 року

На розподіл електричної енергії:

на 1 класі — 18,27 грн/МВтгод;

на 2 класі — 145,60 грн/МВтгод.

На постачання електроенергії:

для споживачів 1 групи — 6,55 грн/МВтгод;

для споживачів 2 групи — 32,74 грн/МВтгод.

Тарифи з 1 квітня 2018 року

На розподіл електричної енергії:

на 1 класі — 19,30 грн/МВтгод;

на 2 класі — 152,35 грн/МВтгод.

На постачання електроенергії:

для споживачів 1 групи — 6,68 грн/МВтгод;

для споживачів 2 групи — 33,41 грн/МВтгод.

При цьому у НКРЕКП звернули увагу на те, що зміна методологічного підходу не призведе з 1 квітня 2018 року до зміни роздрібних тарифів «Київобленерго» на електроенергію.

Документ набере чинності з 1 березня 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем його опублікування в офіційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».