Київрада розробила бюджетний регламент



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Бюджетний регламент передбачає визначення основних напрямків бюджетної політики столиці

У понеділок, 10 вересня, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики депутати повторно погодили затвердження проекту Бюджетного регламенту. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Бюджетний регламент має на меті визначити порядок складання, розгляду, затвердження, виконання і звітування про бюджет міста Києва та програму соціально-економічного розвитку міста. Окрім того, запропонований документ передбачає визначення основних напрямків бюджетної політики столиці. Зокрема, виконавчий орган Київради (КМДА) має щорічно до 15 травня формувати основні напрями бюджетної політики Києва на наступний бюджетний період. На затвердження відповідного документу депутати матимуть 2 місяці.

«Ми удосконалюємо бюджетний процес столиці. Робимо його більш відкритим та прозорим. Затвердження бюджетного регламенту має стати додатковим механізмом залучення у цей процес усіх зацікавлених сторін. Наявність даного документу має чітко унормувати бюджетний процес та дасть змогу заздалегідь готувати, розглядати та затверджувати головний фінансовий документ столиці», - зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков.

Також документ покликаний унормовувати бюджетний процес у Київській міській раді щодо ефективного та своєчасного вирішенню завдань та доручень, які покладаються на депутата Київради законом та виборцями. Окрім того, це рішення дозволить врегулювати організаційні та процедурні питання участі депутатів та депутатських комісій у бюджетному процесі.

Проект рішення мають затвердити депутати на пленарному засіданні Київради.