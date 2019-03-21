Київрада виписала правила роботи дитячої кімнати в мерії



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Послугами дитячої кімнати у Київраді вже скористалися 36 малюків

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту депутати підтримали правила, які унормовують порядок функціонування дитячої кімнати в мерії.

Дитяча кімната, що розташована на першому поверсі мерії, функціонує півтора місяця. За цей час її послугами уже скористалися 36 маленьких киян та гостей столиці. Про це повідомляє прес-служба Київради.

«Документом передбачається, що дитяча кімната функціонує на безоплатній основі без надання послуг із харчування та медичних послуг. Перебувати у даному приміщенні можуть малюки від 3 до 7 років. Молодші діти допускаються у разі присутності одного з батьків. Разом у кімнаті можуть знаходитися не більше 7 малят. Загальний час перебування – до 3 годин. Дитяча кімната уже сьогодні отримує позитивні відгуки серед батьків. Адже це дозволяє ефективно використовувати свій час, вирішувати нагальні питання, без хвилювання за життя і здоров’я своїх малят. Тому зараз вкрай важливо унормувати роботу дитячої кімнати, аби забезпечити її ефективне використання», – зазначила голова постійної комісії Київради з питань освіти Ганна Старостенко.

Щоб залишити дитя у відповідній кімнаті потрібно оформити заявку, пояснюють у мерії.

«Зазначеними правилами передбачається, що для перебування малюків у дитячій кімнаті батькам або законним представникам необхідно пред’явити вихователю оригінал документу, який посвідчує їх особу. Це може бути, приміром, паспорт. Також потрібно надати оригінал свідоцтва про народження дитини. Окрім цього, батьки заповнюють відповідну заявку, де вказують час і дату перебування їхнього малюка у приміщенні, а також ціль свого візиту в мерію», – додав керуючий справами секретаріату Київради Ігор Хацевич.

Дитяча кімната працює з понеділка по п’ятницю, з 9 годин ранку.

Також постійна комісія Київради з питань освіти дала доручення секретаріату разом з виконавчим органом напрацювати механізм кадрового забезпечення дитячої кімнати.

Документ мають розглянути на одному із засідань Київради.