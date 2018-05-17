Київрада затвердила енергетичну стратегію столиці до 2020 року

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Затвердивши цей документ, Київ стає на один щабель з містами Європи

У четвер, 17 травня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили План дій сталого енергетичного розвитку Києва на 2018 – 2020 роки. Фактично – це енергетична стратегія міста, що має міжнародний статус, адже документ виконаний за методологією європейської комісії. План пройшов обговорення на профільних комісіях Київради.

«Ми розпочали розробку плану у 2015 році і наразі він завершений. Для його створення проаналізовано значну кількість інформації, в тому числі щодо можливостей Києва в напрямку зниження енергозатрат. Були використані матеріали спільного проекту зі Світовим банком. План дій сталого енергетичного розвитку до 2020 року передбачає зниження викидів в повітря вуглекислого газу (CO2), знижуватимуться витрати теплової енергії та збільшуватиметься частка використання альтернативних джерел енергії», - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що, затвердивши цей документ, Київ стає на один щабель з містами Європи, які вже мають такі ж стратегічні документи і рухаються в напрямку зниження енергоспоживання. «Крім того, зростуть шанси столиці в отриманні європейських грантів, залученні вигідних фінансів для виконання проектів з енегоефективності», - наголосив Пантелеєв.

За відповідне рішення проголосували 77 депутатів Київради.

Нагадаємо, рішенням Київради від 23 червня 2011 року Київ приєднався до «Угоди мерів» – провідної ініціативи, започаткованої Європейським Союзом, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов’язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях.

Угоду мерів вже підписали понад сім тисяч європейських міст, наприклад, таких як Мюнхен, Відень, Париж.