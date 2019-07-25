Київська агломерація: на вступ погодилися 13 міст і селищ



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Київ налаштований на ефективну співпрацю з прилеглими територіями на паритетних умовах

Столиця, ініціювавши створення Київської агломерації, налаштована на ефективну співпрацю з прилеглими містами і селищами на паритетних умовах. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на презентації звіту фахового огляду Ради Європи «Демократичне врядування у містах-метрополіях на прикладі київського регіону».

«Сьогодні в Україні відсутні законодавчі акти, що регулюють питання утворення міських агломерацій, а розвиток сучасного міста неможливий без спільної роботи територіальних громад у цьому напрямі. Тому столична влада звернулася до Офісу Ради Європи в Україні про надання експертної підтримки та рекомендацій щодо вдосконалення законодавства, пов’язаного з утворенням міських агломерацій на прикладі Європи», – наголосив Кличко, якого цитує пресслужба столичного голови.

Мер столиці подякував представникам територіальних громад, які теж взяли участь в презентації, за довіру та небайдужість до ініціативи київської влади щодо створення асоціації «Київська агломерація». А також Офісу Ради Європи в Україні за рекомендації із вдосконалення законодавства та практики самоврядування.

Кличко наголосив, що Київ налаштований на ефективну співпрацю з прилеглими територіями на паритетних умовах.

Відповідні звернення столиця надіслала до 39 територіальних громад. 13 з них вже ухвалили рішення щодо вступу в асоціацію.

«Ми розуміємо, що це – лише початок діалогу. І ми виступаємо за повне збереження місцевого самоврядування, рівноправність у відносинах. Наша мета – спільний ефективний розвиток столиці та навколишніх міст і селищ», – підкреслив Кличко.

Важливо зауважити, що у звіті фахового огляду Ради Європи, зокрема, зазначено, що Європейській хартії місцевого самоврядування прямо суперечить те, що Президентові та національному уряду дозволяється мати під своїм безпосереднім керівництвом обраного громадянами міського голову з можливістю втручатися в питання місцевого самоврядування. Оскільки відповідні державні та муніципальні повноваження не визначені чітко та точно. І це є загрозою для подальшої децентралізації та розвитку міського самоврядування.

«Лише з цієї причини до законодавства, Конституції або тлумачення Конституційного суду потрібно внести зміни. Одночасно зміни мають бути внесені до статусу Києва як міста та регіону», – йдеться у документі.