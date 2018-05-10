Київська влада очікує на передачу у власність громади Гостинного двору

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Однією із пропозицій є створення у приміщенні Гостинного двору музею Києва

Столична влада очікує на передачу у власність громади Києва Гостинного двору, який суд повернув у державну власність. Місто готове взяти приміщення на баланс та привести його до належного стану. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

«Боротьба за цю історичну будівлю тривала 7 років. І ми разом з активістами відстоювали інтереси громади. Апеляційний суд на початку березня ухвалив справедливе рішення. Також я вдячний прокуратурі за допомогу в цій справі, – зазначив Кличко. – І ми продовжуємо наполягати на передачі Гостинного двору у комунальну власність».

Він зазначив, що вулиця Сагайдачного та Контрактова площа стали пішохідною зоною. Тепер міська влада продовжить втілення плану з реконструкції Контрактової площі та інших ключових об’єктів стародавнього Подолу.

«Ми поступово приводимо Поділ до належного стану, щоб він став справжньою туристичною перлиною нашого міста: ми відкрили оновлену Поштову площу, яка стала улюбленим місцем відпочинку киян. Те ж зробимо із Контрактовою площею і Гостинним двором. Ми повернемо його у комунальну власність – як і Київський велотрек та стадіон «Старт» – і приведемо Гостинний двір до належного стану. Сподіваюся, справедливість переможе і щодо іншого об’єкту, який завдяки зусиллям прокуратури теж уже передали у державну власність: так званий «вертолітний майданчик Януковича». Переконаний, це приміщення теж має належати київській громаді», – зазначив Кличко.

Щодо майбутнього використання Гостинного двору, як зазначив мер столиці, однією із пропозицій є створення у його приміщенні музею міста Києва. Концепцію використання об’єкту на благо громади столиці після передачі Гостинного двору на баланс міста затверджуватиме Київрада.

Гостинний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році. Постановою Кабінету міністрів від 15 серпня 2011 року Гостинний двір було виведено із Державного реєстру пам’яток архітектури.

У вересні 2012 року Київрада передала «Укрреставрації» в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр із гостьовою стоянкою, чим тоді обурилася громада.

Нагадаємо, 8 травня Верховний Cуд підтримав позицію прокуратури міста Києва та регіонального відділення Фонду держмайна по Києву та залишив в силі постанову Київського апеляційного господарського суду, яким державі повернуто будівлю «Гостинного двору», що розташована на Контрактовій площі у Києві.