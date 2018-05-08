Верховний Суд остаточно повернув державі «Гостинний двір»

Суд зобов'язав «Укрреставрацію» повернути державі будівлю «Гостинного двору»

У вівторок, 8 травня, Верховний Cуд підтримав позицію прокуратури міста Києва та регіонального відділення Фонду держмайна по Києву та залишив в силі постанову Київського апеляційного господарського суду, яким державі повернуто будівлю «Гостинного двору», що розташована на Контрактовій площі у Києві. Про це повідомляє прес-служба



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Суд зобов'язав «Укрреставрацію» повернути державі будівлю «Гостинного двору»

У вівторок, 8 травня, Верховний Cуд підтримав позицію прокуратури міста Києва та регіонального відділення Фонду держмайна по Києву та залишив в силі постанову Київського апеляційного господарського суду, яким державі повернуто будівлю «Гостинного двору», що розташована на Контрактовій площі у Києві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Як повідомлялось, будівля Гостинного двору загальною площею 9 433 м² з 1994 року перебувала в оренді приватної структури – ПАТ «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація».

За умовами договору орендар взяв на себе повну відповідальність за збереження пам’ятки архітектури та утримання будівлі в належному санітарному, протипожежному і технічному стані.

Попри це, регіональним відділенням Фонду держмайна по м. Києву (РВ ФДМУ по м. Києву) неодноразово встановлювались факти істотного порушення орендарем умов договору, зокрема, погіршення стану об’єкту оренди, чим створено загрозу руйнації пам’ятки архітектури «Гостинний двір».

Зважаючи на це, РВ ФДМУ по м. Києву звернулось до Господарського суду м. Києва з позовом про розірвання договору оренди та зобов’язання повернути майно. Однак судом першої інстанції було відмовлено в задоволенні позову.

Не погоджуючись з вказаним судовим рішенням, прокуратурою м. Києва оскаржено його до суду апеляційної інстанції, який погодився з доводами прокуратури.

«На сьогодні, Верховний Cуд у повному обсязі підтримав позицію державних органів у вказаній справі, зобов’язавши ПАТ «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» повернути державі будівлю «Гостинного двору», - інформують у прокуратурі.