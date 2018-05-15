Київська влада оголосила про підвищення вартості проїзду у транспорті

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За разову поїзду у громадському транспорті доведеться сплатити 8 грн

Із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. І складатиме від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень – за разову поїздку. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

«Із 14 липня встановлюється новий тариф на проїзд у міському транспорті столиці. Пасажири, котрі користуються проїзними квитками на місяць та безконтактними картками, при їх поповненні сплачуватимуть за одну поїздку від 6,3 гривень, – повідомив заступник голови КМДА. – Тобто міська адміністрація встановлює максимально низьку вартість проїзду саме для киян, які користуються транспортом постійно, а 8 гривень сплачуватимуть пасажири, що користуються міським громадським транспортом інколи або гості столиці».

За його словами, останнє підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня відбулось у лютому 2015 року. А у 2017 році відбулось коригування окремих його складових.

«Із 2015 року в країні зросли тарифи на електроенергію – у 5,4 рази, вартість дизельного палива – у 1,5 рази, вартість шин – у 1,5 рази, індекс споживчих цін за вказаний період (2015-2017 рік) становить 183%», – підкреслив Дмитро Давтян.

Він наголосив: наразі економічно обґрунтований тариф на перевезення одного пасажира, що враховує всі видатки, становить у метро – 8,27 грн, у наземному транспорті – 8,77 грн.

«Тобто нинішнє зростання є компромісним, і воно менше від необхідного», – зазначив заступник голови КМДА.

Дмитро Давтян додав, що принциповою умовою міського голови Віталія Кличка було збереження всіх пільг на проїзд громадським транспортом: для пенсіонерів, ветеранів АТО, чорнобильців та інших пільгових категорій населення проїзд залишиться безкоштовним.

«Це складне рішення. І ми вимушені були його ухвалити, аби уникнути загрози транспортного колапсу в столиці», – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Київпастранс» має намір підвищити тарифи на проїзд у наземному комунальному транспорті Києва до 8 гривень з 15 липня 2018 року.

Наразі столична влада завершує процес розрахунків щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті.

У КМДА заявили, що для підвищення вартості проїзду у столиці існує низка об’єктивних причин.