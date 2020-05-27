Київські митники виявили у посилці з Китаю отруйну речовину



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Митники виявили 10 профольгованих пакетів з білим порошком

Отримувачем відправлення є мешканець Білої Церкви

Київська митниця виявила небезпечну речовину під час перевірки міжнародного експрес-відправлення, яке надійшло з Китаю на адресу мешканця Білої Церкви.

В декларації було зазначено, що в посилці знаходиться поліпропіленове покриття. Однак митники замість задекларованого вантажу у картонній коробці виявили 10 профольгованих пакетів з білим порошком вагою близько 1 кг кожен. Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби.

Як довела Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень Держмитслужби, виявлений порошок містить хімічну сполуку бромадіолон, який є потужним родентицидом (засіб для боротьби з гризунами) з антикоагулянтною дією, який також є вкрай токсичним для людини.

Таким чином, речовина переміщувалась з приховуванням від митного контролю за документами, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару (ч.1 ст.483 Митного кодексу України).

Речовину вилучено до рішення суду.

Як повідомлялося, нещодавно київські митники виявили чотири міжнародні поштові відправлення з компонентами до вогнепальної зброї сучасного українського виробництва.