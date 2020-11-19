Київських вчителів безкоштовно тестуватимуть на коронавірус

Про періодичне тестування вчителів та учнів не йдеться

У Києві планують проводити безкоштовне тестування на коронавірус працівників соціальної сфери, зокрема вчителів. Результат тесту обіцяють надавати протягом 24 годин.

Про це у коментарі сайту 24 каналу розповів очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, у столиці вже розробляють єдиний стандарт для працівників соціальної сфери, які обов'язково повинні проходити ПЛР-дослідження.

«Усі вчителі Києва, які захворіли на Covid-19, будуть проходити тестування коштом держави та отримувати результат протягом 24 годин», – пояснив Рубан.

Він уточнив, що це питання у місті ще обговорюють і відповідне рішення можуть прийняти уже до кінця тижня.

Наразі про періодичне тестування вчителів та учнів не йдеться. Як пояснював мер Києва Віталій Кличко, «це – недоцільно та дорого». Тож тести, очевидно, робитимуть лише тим, хто має симптоми хвороби.

Нагадаємо, станом на 18 листопада у столиці залишаються закритими на карантин 7 шкіл, на дистанційному навчанні загалом знаходяться 854 класи у 256-ти середніх навчальних закладах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – понад 950. Також хворіють більш як 670 педагогів.