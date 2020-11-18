У Києві кількість закритих на карантин дитсадків зросла утричі від початку тижня
На карантин повністю закриті сім столичних шкіл
На сьогоднішній день в столиці залишаються закритими на карантин 7 шкіл, на дистанційному навчанні загалом знаходяться 854 класи у 256-ти середніх навчальних закладах. Про це під час своєї онлайн-пресконференції повідомив мер Києва Віталій Кличко
Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – понад 950. Також хворіють більш як 670 педагогів.
«У дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 158 груп у 121 садку. Повністю зачинені на карантин уже шість садочків. На початку тижня, нагадаю, були закриті 2», - сказав мер столиці.
За його словами, наповненість дітей у дитсадках – понад 51%.
«Я звертаюся до батьків: постійно нагадуйте дітям про правила, яких потрібно дотримуватися. Також при ознаках захворювання у дітей – не відправляйте їх у школу, не ведіть у садок. Одразу звертайтеся до лікаря!» – наголошує Віталій Кличко.
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Померли10112
Як повідомлялося, через епідемію коронавірусу Київ заради безпеки дітей скасував ІІ (районний) етап учнівських олімпіад.