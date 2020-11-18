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    У Києві кількість закритих на карантин дитсадків зросла утричі від початку тижня

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    Наповненість столичних дитсадків понад 51% - У Києві кількість закритих на карантин дитсадків зросла утричі від початку тижня
    Наповненість столичних дитсадків понад 51%
    Фото з відкритих джерел

    На карантин повністю закриті сім столичних шкіл

    На сьогоднішній день в столиці залишаються закритими на карантин 7 шкіл, на дистанційному навчанні загалом знаходяться 854 класи у 256-ти середніх навчальних закладах. Про це під час своєї онлайн-пресконференції повідомив мер Києва Віталій Кличко

    Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – понад 950. Також хворіють більш як 670 педагогів. 

    «У дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу,  тимчасово закриті 158 груп у 121 садку. Повністю зачинені на карантин уже шість садочків. На початку тижня, нагадаю, були закриті 2», - сказав мер столиці. 

    За його словами, наповненість дітей у дитсадках – понад 51%.

    «Я звертаюся до батьків: постійно нагадуйте дітям про правила, яких потрібно дотримуватися. Також при ознаках захворювання у дітей – не відправляйте їх у школу, не ведіть у садок. Одразу звертайтеся до лікаря!» – наголошує Віталій Кличко. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      570153
    • Хворіють
      300962
    • Одужали
      259079
    • Померли
      10112

    Як повідомлялося, через епідемію коронавірусу Київ заради безпеки дітей скасував ІІ (районний) етап учнівських олімпіад.

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    Теги: Віталій Кличко Київ школа карантин дитячий садок коронавірус
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