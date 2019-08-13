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    Київський дитячий кардіоцентр купив рентген-системи за 75 млн грн

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    Київський дитячий кардіоцентр купив рентген-системи за 75 млн грн

    Ціна угоди на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі

    Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України 6 серпня за результатами тендеру замовив ТОВ «Кінд Інтерслух Київ» медичного обладнання на 75,09 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

    Цьогоріч поставлять обладнання виробництва Siemens Healthcare GmbH (Німеччина):

    • ангіографічна рентгенівська стаціонарна цифрова система Artis zee ceiling за 36,19 млн грн;
    • ангіографічна рентгенівська стаціонарна цифрова система Artis zee ceiling за 32,30 млн грн;
    • рентгенографічна мобільна цифрова система Mobilett Elara Max за 6,60 млн грн.

    Гарантійний строк становить рік, а розмір забезпечення виконання договору – 3%.

    Ціна угоди на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 76,00 млн грн.

    ТОВ «Астріум» вимагало від замовника змінити цілу низку технічних вимог, щоб воно могло прийти на тендер із системами Alphenix Core+ і Mobirex виробництва Canon Medical Systems (Японія). Йшлося зокрема про глибину С-дуги ангіографа не менше 94 см. За словами фірми, у сукупності цим вимогам можуть відповідати лише системи Siemens. Однак замовник заперечив це, заявивши, що запропоновані зміни знижують клас обладнання та не відповідають вимогам для використання в дитячому закладі.

    Засновниками «Кінд Інтерслух Київ» є Іване Кеванішвілі з Грузії та німецька компанія Kind Hoergeraete GmbH U. Co KG, кінцевими бенефіціарами – той же Кеванішвілі та німці Олександр Кінд і Мартін Альфред Кінд, а директором – Костянтин Герлянд.

    Усього з 2009 року переможець отримав підрядів приблизно на 539,25 млн грн.

    Джерело: Наші гроші

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